Cuore Toro: 2-2 in rimonta con l’Empoli

Dopo la vittoria di Firenze, il Torino esce imbattuto anche dal Castellani: contro l’Empoli finisce 2-2, grazie a una straordinaria rimonta maturata nei minuti finali di un match che sembrava ormai perso.

LA PARTITA

I padroni di casa, galvanizzati dal clamoroso successo di San Siro contro l’Inter, passano in vantaggio al 37′ con il colpo di testa di Luperto sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Marin. Nella ripresa i granata scendono in campo con un piglio diverso e al 59′ va vicinissimo al pareggio, ma Ricci – di tacco – centra il palo. Ci provano anche Miranchuk e di nuovo Ricci, ma la palla non entra. Nel momento di maggior pressione del Toro, arriva il raddoppio dell’Empoli con Marin, che, al 69′, trafigge Milinkovic-Savic con un missile dalla distanza.

UNO-DUE MICIDIALE

All’82’ prova a riaprirla il più in forma degli ospiti: l’ex Ricci, che gira in porta un cross dalla destra leggermente sporcato da Schuurs. All’85’ arriva il pareggio, meritato per la veemente ripresa dei ragazzi di Juric. A segnare è Sanabria con un sinistro micidiale, su cui può nulla Vicario. Al 90 i piemontesi vanno a un passo dal 2-3, ma il tiro di Miranchuk carezza il palo. Finisce così, con il Torino che sale a quota 27 punti e l’Empoli che resta indietro, a 26.