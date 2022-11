Cuore d’oro Juric: con la moglie “adotta” un alloggio di Casa Ugi

Per un pomeriggio ha svestito i panni di Ivan il “Terribile” – i suoi calciatori ne sanno qualcosa – per vestire i panni di Ivan il “Buono”. Stiamo parlando di mister Juric e di sua moglie Irena che ieri si sono resi protagonisti di un gesto che vale oro, specie con i tempi – e i venti – che corrono in questo periodo.

DA VERONA A CASA UGI

Ai tempi di Verona, assieme alle figlie Lucia e Carla e alla moglie era andato a servire alla mensa dei poveri durante il lockdown: «Ci sono stato – aveva confessato in un’intervista rilasciata ai tempi dell’Hellas – più di una volta ma è più quello che hanno dato loro a me, che il contrario. Non facevo niente di particolare, davo una mano in cucina. Noi guadagniamo tanto, troppo. Mi ha fatto star bene». Da Verona a Torino; dalla mensa dei poveri a Casa Ugi, scelta quest’ultima grazie anche all’“imbeccata” dei tifosi granata e ai rapporti che ci sono da anni tra Casa Ugi, i componenti della squadra granata e la società di via dell’Arcivescovado. Juric ha scelto di dare una grossa mano alla struttura di corso Unità d’Italia che ospita le famiglie che arrivano da fuori Torino e che devono restare vicini ai piccoli pazienti del Regina Margherita. Juric aveva detto ai tifosi quando era stato invitato alla festa organizzata all’Hiroshima: «Non ci potrò essere ma voglio contribuire anche io alla vostra raccolta fondi». Ebbene, Ivan Juric e la sua famiglia hanno voluto fare di più adottando un alloggio della struttura per due anni, grazie al dono di 12mila euro: «Un grazie di cuore a mister Juric e a Irena per aver adottato un appartamento in Casa Ugi garantendo la copertura delle spese di utenze e gestione di due anni», si legge sul Tweet di ringraziamento della struttura. Fuori da quell’alloggio da ieri campeggia la targa con su scritto “Ivan e Irena”. Intanto il gesto non è passato inosservato sui social anche tra i tifosi granata: «Abbiamo un grande mister», il messaggio più gettonato. E non solo per i risultati che sta ottenendo con il suo Toro.