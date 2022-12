Cucce, giochini o cibo per Micio e Fido, ma sotto l’albero occhio alla tecnologia

Una famiglia su due, nelle corse ai regali, mette sotto l’albero anche un pensiero per il proprio animale domestico. Magari cibo, magari vestitini, magari giochi. Le idee, di certo, non mancano ed è anche bello far felice il proprio cane o il proprio gattino di casa. Se avete già pensato ai regali per amici e parenti, ma non avete ancora un’idea per il vostro animale domestico, la tecnologia può venirvi in soccorso.

La tecnologia

Dal mondo hi-tech spuntano una serie di idee regalo: collari satellitari, massaggiatori elettrici, porte elettroniche, lettiere tecnologiche. Nell’ipotesi in cui il vostro cane abbia “il vizio” di allontanarsi, un collare satellitare permette di vedere subito da pc o smartphone dove si trova e di riportarlo a casa. Si tratta di un dispositivo leggero, ricaricabile ogni 30 giorni su un’apposita base, che si mette al collo del cane, trasmettendo in tempo reale la sua posizione.

Per Fido

Se vogliamo orientarci su un regalo goloso, con i biscotti a forma di osso andiamo sul sicuro. Gustose crocchette si possono trovare anche all’interno del calendario dell’avvento: una per ogni giorno del mese fino a Natale. Simpatici anche i panettoncini – realizzati ad hoc da laboratori spesso artigianali che producono biscotti anche per uso umano – reperibili nei più forniti negozi per pet, a base di farina, uova, miele e frutta.

Per micio

Il nostro micione potrebbe trovare attaccata all’albero una grossa palla trasparente con dentro divertenti giochini, come una pallina luminosa, una rumorosa, un topino in tessuto, per esempio, ecc. Gli stessi accessori si trovano confezionati anche dentro la calza della Befana, per prolungare le feste, che non guasta mai. Altra simpatica idea regalo per il micio è la cannetta da pesca col filo e in fondo stelle filanti oppure topolini vestiti da Babbo Natale con tanto di sonaglietto.

Per tutti

Cucce calde e morbide coperte in pile sono sempre un regalo gradito, e sotto Natale si trovano nei colori invernali o con decori natalizi. I negozi di articoli per pet offrono anche tutta una serie di decorazioni da attaccare all’albero, come feltri con sonaglietti rumorosi e palline anche a led, che, anche se non utilizzati come regali per l’amico a 4 zampe, scaldano l’ambiente per trascorrere delle meravigliose feste insieme.