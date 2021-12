Cuccarini, Elettra e i tormentoni di Natale

“A mezzanotte” sotto l’albero ci sarà la sexy ironia di Elettra Lamborghini che con il suo brano natalizio sta impazzando da settimane nelle radio. Così come lo sta facendo Lorella Cuccarini in featuring con Il Pagante e il loro brano “Un pacco per te” per un pieno di leggerezza che, tra un acquisto e un pranzo da preparare, accompagna i torinesi sintonizzati sulle radio locali. Mai come quest’anno i cantanti italiani hanno liberato la propria fantasia a favore del Natale componendo quelli che si sono trasformati in veri e propri tormentoni invernali. Musiche a tema protagoniste insieme con i classici di sempre, “All I want for Christmas is you” o “Last Christmas”, per non parlare della raffinata new entry “Merry Christmas” di Elton John ed Ed Sheeran. «Le novità del momento sono sicuramente i brani del Pagante con Lorella Cuccarini e di Elettra Lamborghini. Sono diventati i più richiesti insieme ai classici di Mariah Carey, Wham e i Queen con “Thank God It’s Christmas”», spiega, infatti, Wlady di Radio JukeBox. E le cosa non cambiano spostandosi su Radio Manila, dove Devis Maidò spiega: «I pezzi più richiesti dai manilosi sono “Un pacco per te”, “A mezzanotte”, seguiti da “Merry Christmas” di Ed Sheeran e Elton John, per poi tornare ai classici “All I want for Christmas is you”, “Last Christmas” e “Jingle Bell Rock” di artisti vari. «Anche quest’anno le canzoni di Natale più amate nella hit rotation di Radio Veronica One sono ormai dei classici con un outsider, la nuova di Sir Elton John insieme ad Ed Sheeran. Le Xmas Songs godono di ottima salute e rimangono un must anche nella nostra programmazione natalizia» spiega il direttore, Benny Castelli. Ai primi posti rimangono, così, gli Wham con “Last Christmas”, seguiti da Sherran e Elton John e quindi da Mariah Carrey. Tra le chicche del Natale 2021, il brano di Radio Veronica scritto da Alessandro Di Paola. «“Christmas (Baby Please Come Home )” di Robbie Wiliams ft. Bryan Adams, “Than God It’s Christmas” dei Queen, “Shake Up Christmas” di Tony Hadley, “Santa Claus Is Coming to Town” dei Jackson 5 e “Hap – py Xmas (War is Over)” nella versione di Celine Dion sono i brani più trasmessi da Radio Grp», dice Marco Galli che anche in questo caso commenta il successo di “Baci di Natale”, il brano di Grp scritto con le proposte degli ascoltatori riarrangiato dai The Bluebeaters.