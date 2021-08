Crollo palazzina Torino, trovato in vita il cane Ettore (VIDEO)

È stato finalmente trovato vivo il cane Ettore, sommerso sotto le macerie della palazzina di Torino.

Dopo una difficile giornata di ricerche, i Vigili del Fuoco sono riuscito a recuperare il cane fortunatamente ancora in vita. L’animale è stato poi trasferito presso l’ambulatorio sociale ENPA dove sarà sottoposto ad accertamenti. Le condizioni comunque di Ettore sono apparse subito buone e non è in pericolo di vita.

“Ringrazio i Vigili del Fuoco” commenta Marco Bravi, Presidente della Sezione torinese di ENPA e del Consiglio Nazionale dell’Ente “che hanno dimostrato anche in quest’occasione di esserci sempre. I nostri volontari, che hanno dato il loro supporto in tutta la giornata, sono vicini al lutto delle famiglie coinvolte nella tragedia. Speriamo di riuscire a far dimenticare ad Ettore gli spaventosi momenti vissuti. Grazie a tutti i cittadini che hanno voluto dimostrarci la loro solidarietà”.