Crollo Juve in Borsa: «Bruciati 70 milioni». Allegri nella bufera

Allegri come Sarri e Pirlo. Dopo Porto e Lione, terza eliminazione in tre anni agli ottavi di Champions per la Juve. E anche tre anni fa, nella sua ultima stagione in bianconero prima di essere esonerato, Allegri aveva salutato l’Europa con l’Ajax, da favorito: la maledizione in casa Juve non sono più le finali… La Signora, allergica agli ottavi “facili”, ha un problema di mentalità europea. Se la Juve sarà al via della prossima Champions è ancora tutto da stabilire, visto che mancano ancora 9 partite di A, ma la prossima volta che i bianconeri si presenteranno al sorteggio guai a gioire per un accoppiamento alla “portata”. Tre eliminazioni di fila agli ottavi di finale contro squadre sulla carta abbordabili come Lione, Porto, Villarreal. E Allegri è finito ancora una volta sulla graticola per i cambi tardivi, per i tanti infortuni collezionati in questa stagione (ancora una volta senza mezza squadra nei momenti cruciali). Ma se in Italia la sua Juve riesce a tenere botta («è ancora presto per farci il funerale», ha detto), in Europa, proprio non c’è partita. E basta vedere i numeri per rendersene conto. La Juve in Italia non perde da 15 partite, ultimo ko il 27 novembre con l’Atalanta ma ha perso sonoramente nella partita dentro-fuori che lo tiene fuori dall’elite europea. Tre eliminazioni agli ottavi nelle ultime tre stagioni, tante quante nelle precedenti dieci partecipazioni. Tre indizi fanno una prova inattaccabile: la mentalità europea va ricreata. L’allenatore dopo la sfida ha risposto piccato: «Parlare di fallimento è disonestà intellettuale – ha detto -, e io non posso farci niente. Io so il valore della squadra. Io sto sempre coi piedi per terra e soprattutto valuto quello che ho in mano». Ma non servire a dovere un calciatore con le qualità di Vlahovic è il problema che Allegri non è riuscito ancora a risolvere da quando il serbo è sbarcato a gennaio.

Come se non bastasse, l’eliminazione pesa sulla Juve in Borsa. Il titolo ha perso quasi l’8% a Piazza Affari ieri. Il titolo ha infatti perso il 7,85% chiudendo a 0,3148 euro per azione dopo aver toccato anche quota 0,3100 (-9,3% rispetto alla giornata a mercoledì). La capitalizzazione della società bianconera torna sotto gli 800 milioni, chiudendo a 795 milioni di euro: rispetto alla giornata di mercoledì la Juventus ha perso circa 70 milioni di euro di capitalizzazione. La società, infine, rischia di chiudere il bilancio a meno 200 milioni, cifra più o meno simile a quella dell’anno scorso.