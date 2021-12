Crollo della gru: scatta il sequestro per l’area di via Genova

E’ scattato il sequestro per il tratto di via Genova a Torino dove ieri il crollo di una gru ha provocato la morte di tre operai (Marco Pozzetti, Roberto Peretto e Filippo Falotico) e il ferimento di altre tre persone. L’area è stata transennata ed è attualmente presidiata da vigili del fuoco e uomini della polizia municipale. Su indicazione della procura, è stato anche effettuato un sopralluogo con un drone. Per i residenti sono stati lasciati aperti dei varchi di accesso alternativi.

DEPOSTI LUMINI E MAZZI DI FIORI

Rispetto a ieri, lo stato dei luoghi è rimasto sostanzialmente immutato. Sull’asfalto, infatti, ci sono ancora i teli utilizzati per coprire i corpi delle due vittime (il terzo operaio è deceduto dopo il trasporto in ospedale). Proprio all’imbocco del tratto di via Genova in cui si è verificata la sciagura, alcuni torinesi hanno posato, in segno di lutto, lumini e mazzi di fiori.

LUTTO CITTADINO NEL GIORNO DEI FUNERALI

Intanto, il sindaco di Torino Stefano Lorusso ha reso noto che nel giorno dei funerali dei tre operai sarà dichiarato lutto cittadino “in segno di cordoglio per la loro tragica scomparsa e di commossa partecipazione dell’intera comunità torinese”.