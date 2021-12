Crollo della gru, monsignor Nosiglia: “Tragedie come questa sono la nostra vergogna”

“Tragedie come questa sono la nostra vergogna. Io sento vergogna“. Lo ha detto, l’arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia, incontrando i giornalisti per gli auguri di Natale, a proposito del crollo della gru costato la vita a tre operai sabato scorso.

METTERE SICUREZZA AL PRIMO POSTO

“Vergogna perché qui non è un terremoto, un virus a colpirci, ma il dover constatare che non siamo ancora capaci, come società civile, come politici, come legislatori, di mettere la sicurezza della vita al primo posto, in ogni campo di attività” ha aggiunto il prelato, secondo cui il problema andrebbe “affrontato seriamente, in modo continuato da parte delle istituzioni, di tutti coloro che hanno in mano il problema del lavoro”.

BASTA LAVORARE INSIEME

Per il vescovo torinese “possiamo farcela, ne abbiamo le possibilità, basta lavorare insieme, trovare le vie che ci diano la possibilità di mantenere il più possibile nel lavoro questo impegno fondamentale che è la sicurezza, perché senza sicurezza non si può fare niente”. Tuttavia, conclude Nosiglia, “dipende da noi, da come gestiamo questa situazione perché quando capitano queste cose tutti hanno qualcosa da dire o proporre, ma alla fine, passato un po’ di tempo, non se ne parla più, invece bisogna mantenere il tema sempre vivo in modo che possa essere un punto di riferimento per dare alla nostra società maggiore serenità e tranquillità verso tutti”.