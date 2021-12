Crollo della gru, fiori e lumini su luogo della tragedia: il cordoglio dei torinesi [FOTO E VIDEO]

Proseguono le indagini sul crollo della gru che sabato scorso, in via Genova, a Torino, ha provocato la morte di tre operai (Marco Pozzetti, 54 anni, Roberto Peretto, 52 anni e Filippo Falotico, 20 anni) impegnati in lavori di ristrutturazione, ed il ferimento di altre tre persone. L’area dell’incidente è tuttora sotto sequestro, parzialmente transennata (resta inagibile l’area nei portici tra i civici110/c, 112/a ad est, 111/a e 115/a ad ovest, mentre tutto il resto comprese le attività commerciali della zona hanno potuto riaprire già oggi) e presidiata, in parte, da vigili del fuoco e uomini della polizia municipale.

ERRORE O IMPERIZIA: SI INDAGA SU QUESTO

Errore umano, imperizia ma anche incidente meccanico o cedimento del suolo sono le ipotesi, al momento, più accreditate ed attualmente al vaglio degli inquirenti chiamati a fare luce sul drammatico crollo. La Procura di Torino ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di omicidio colposo, per ora a carico di ignoti. Nel frattempo, proprio in queste ore, sempre su disposizione dell’autorità giudiziaria, sui corpi delle vittime è in corso l’esame autoptico.

AUTOPSIA SUL CORPO DELLE VITTIME

Bisognerà, invece, attendere ancora qualche giorno per la rimozione dei rottami (operazione che sarà effettuata dai vigili del fuoco), che poi saranno messi a disposizione del consulente nominato dalla Procura, che già subito dopo il drammatico incidente, ha effettuato un primo sopralluogo in via Genova. L’area del crollo, tra l’altro, è stata filmata dall’alto con un drone dai pompieri e la polizia scientifica ha anche realizzato immagini in 3D con una speciale apparecchiatura laser.

IL CORDOGLIO DEI TORINESI

Quegli stessi luoghi, tra l’altro, sono stati oggetto, fin dalle prime ore, di un vero e proprio pellegrinaggio da parte della popolazione torinese, che continua a deporre mazzi di fiori, ricordi, scritte e lumini in via Genova, in segno di cordoglio per l’accaduto.