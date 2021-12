Crollo della gru di via Genova, a Cassano d’Adda l’ultimo saluto a Roberto Peretto

Si sono svolti questa mattina a Cassano d’Adda, in provincia di Milano, i funerali di Roberto Peretto, una delle tre vittime del crollo della gru avvenuto sabato scorso a Torino, in via Genova. Centinaia di persone hanno presenziato alle esequie del 52enne, officiate da don Vittore Bariselli all’interno della chiesa di San Zeno. “Di fronte a una morte di questo tipo – le parole del parroco – è davvero difficile trovare le parole che abbiano un senso e che riescano a interpretare emozioni e sentimenti che stiamo vivendo. Ci sono domande e interrogativi, la speranza è che la luce ce la possa dare la Parola di Dio. Una speranza necessaria per sopportare le fatiche del quotidiano”. Nella giornata di ieri si sono tenuti invece i funerali del torinese Filippo Falotico e a Carugate (sempre nel milanese) di Marco Pozzetti.