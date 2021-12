Crollo della gru, Cirio: “Andare al lavoro e morire. Non è pensabile, non è accettabile”

“Parliamo di intelligenza artificiale, di idrogeno, di tecnologie capaci di portarci nei punti più lontani dello spazio. E poi ti alzi al mattino per andare al lavoro e invece vai a morire. A pochi passi dalla tua vita, dai tuoi affetti più cari. Non è pensabile, non è accettabile“. Lo scrive, in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, a proposito del crollo della gru che, ieri a Torino, ha provocato la morte di 3 operai, il presidente della giunta regionale del Piemonte, Alberto Cirio.

PUNTO DEBOLE SISTEMA DA CAMBIARE

“Molti degli incidenti sul lavoro avvengono nel settore edile” prosegue il governatore. “Il Pnrr – aggiunge – porterà in Piemonte e nel nostro Paese migliaia di cantieri”. “Questa tragedia enorme, con tutte quelle che abbiamo contato negli anni, evidenzia – secondo Cirio – il punto debole di un sistema che dobbiamo fare in modo di rendere sicuro. Perché il lavoro è un bisogno, è un diritto”. E “morire per il primo articolo su cui si fonda la nostra Costituzione, in una Italia orgogliosa di essere moderna e democratica, è sintomo di qualcosa di grave e profondo che abbiamo il dovere di affrontare insieme” conclude il presidente della Regione.