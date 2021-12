Crolla pezzo di controsoffitto della scuola: ferita addetta alla ristorazione

Crolla pezzo di controsoffitto: ferita una donna. L’incidente è avvenuto questa mattina a Carmagnola, nei locali di un magazzino adiacente la sala mensa della scuola elementare di corso Sacchirone: ad essersi fatta male è stata un’operatrice scolastica addetta alla ristorazione rimasta coinvolta nel cedimento della struttura.

DONNA TRASPORTATA IN OSPEDALE

La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale in ambulanza. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi. Nessun altro è rimasto ferito né sono state segnalate ulteriori criticità (gli studenti stanno proseguendo normalmente le lezioni).

AREA POSTA SOTTO SEQUESTRO

Sembra che in un bagno al secondo piano dell’edificio fossero in corso lavori di ristrutturazione. A quanto pare, durante l’intervento, sarebbero caduti dei calcinacci, che avrebbero poi provocato il cedimnto di parte del controsoffitto della mensa. Sul posto, con il 118, sono intervenuti i vigili del fuoco ed i carabinieri. L’area è stata sequestrata.