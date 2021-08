Prima l’esplosione, poi il crollo. Una palazzina di due piani è parzialmente crollata, questa mattina, nella periferia di Torino, poco prima delle 9:00, in strada Bramafame 42. Sul posto i vigili del fuoco, con le squadre urban search and rescue e le unità cinofile, i medici del 118 e la polizia. Sono quattro i feriti trasportati al Cto. E si registra anche una vittima: un bambino di 4 anni, il cui corpo è stato estratto dalle macerie. Giunta sul luogo la sindaca Appendino, che non ha lasciato dichiarazioni.

FUGA DI GAS

Da quanto si apprende, l’edificio è crollato in seguito a uno scoppio. Il nucleo Nbcr dei vigili del fuoco è al lavoro per stabilire se si è verificata una fuga di gas.

AGGIORNAMENTO ORE 13:50: TERMINATE LE OPERAZIONI DI RICERCA

I vigili del fuoco fanno sapere che sono terminate le operazioni di ricerca delle persone coinvolte nello scoppio di strada Bramafame. Proseguono, invece, quelle di bonifica e messa in sicurezza. Si cerca anche un cane che potrebbe essere rimasto sotto le macerie. Il nucleo NIAT (nucleo investigativo antincendio) sta procedendo con sopralluoghi e rilievi per le attività d’indagine.

AGGIORNAMENTO ORE 12: TROVATO SENZA VITA IL CORPO DEL BAMBINO DISPERSO E LE CONDIZIONI DEI FERITI

E’ stato trovato privo di vita il bambino di quattro anni che risultava disperso nel crollo. I vigili del fuoco lo hanno estratto dalle macerie e i medici hanno tentato invano di rianimarlo. Si tratta del figlio della donna trasportata al Cto di Torino. La donna, 34 anni, ha riportato traumi e contusioni di entità non gravi. In prognosi riservata due ragazzi di 22 anni: uno è entrato in sala operatoria per un trauma cranico; l’altro è intubato e ha riportato il 50% di ustioni di secondo e terzo grado su tutto il corpo



AGGIORNAMENTO ORE 10:15

IL RACCONTO DI UN TESTIMONE

«Ho visto un ragazzo bruciare» ha raccontato uno dei testimoni presenti in zona al momento dell’esplosione della palazzina. L’uomo è stato uno dei primi ad intervenire in aiuto dei feriti: «Sono andato a correre per aiutare qualcuno, ho visto un ragazzo bruciare. Sono andato su e mi hanno fatto scendere. Erano in cinque dentro la casa». Quest’ultimo ha poi aggiunto: «Tra i feriti c’era forse anche un bambino di 4 anni».



IL VIDEO

