Crolla la tettoia dei box auto: «Il legno era tutto marcio»

L’incidente è avvenuto quando, per fortuna, sotto quella tettoia non transitava nessuno. Ma si è sfiorata la tragedia tra via Sanremo e via Bernardo De Canal, a Mirafiori Nord, quando la copertura dei box auto del parcheggio sotterraneo è crollata all’improvviso. Un botto fortissimo, causato dal cedimento di uno dei quattro sostegni. Gli abitanti dei palazzi attorno hanno immediatamente chiamato i vigili.

Intervenuta sul posto, la polizia municipale ha subito messo in sicurezza l’area dove è avvenuto l’incidente, che è ancora impraticabile. Sulle transenne sono stati affissi dei biglietti con scritto “Pericolo, non oltrepassare. Per accedere ai box auto usare la rampa carrabile”. «Tutti sapevamo che quel legno era marcio, prima o poi sarebbe successo», dice un automobilista mentre esce dalla rampa con la macchina.

«Avevamo in preventivo dei lavori di risanamento, purtroppo il Covid ha bloccato per molto tempo le riunioni», spiegano dalla segreteria dell’amministratore, lo Studio Damiano. E ammettono: «Quei pali forse erano impregnati d’acqua o corrosi dentro, anche se non ci aspettavamo un incidente del genere». Per puro caso, fortunatamente, nessuno si è fatto male.

Ora è stata convocata l’assemblea dei condomini, per decidere i lavori dopo il crollo. Box che, tra l’altro, sono da mesi presi di mira dai ladri. «Rubano di tutto. Biciclette, batterie, persino vino. Abbiamo fatto tantissime denunce – dice l’amministrazione -, ma è inutile. Ora però come primo punto risolveremo il problema della tettoia».