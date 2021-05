Crolla il parasole dell’autobus: «Era appiccicato con la colla»

La tendina parasole cade addosso all’autista che per poco non finisce fuori strada. Ancora guai per i bus della Canova di Moncalieri, che per conto di Gtt si occupa della gestione delle linee di trasporti di buona parte della provincia sud di Torino. Il fatto è accaduto ieri intorno alle 15, su un autobus della linea 45 che parte da Santena che collega la cittadina al capolinea di piazza Carducci passando da Trofarello e Moncalieri. Il conducente, con a bordo una decina di passeggeri, stava ripartendo dalla fermata del ponte dei Templari a Moncalieri e stava procedendo verso corso Trieste, quando la tendina si è staccata crollando sul volante. Fortunatamente, poiché appena partito, procedeva a velocità ridottissima, ed è riuscito in qualche modo a scostare l’ingombro e ad arrivare allo stop successivo, all’altezza del parco delle Vallere. Una volta in fermata, alcuni passeggeri sono scesi procedendo a piedi. Altri hanno dovuto attendere un mezzo sostitutivo in partenza dal deposito. Disagi e ritardi che si sono ripercossi su tutta la linea, con pesanti conseguenze sulle partenze da piazza Carducci. Non è la prima volta che sui mezzi della Canova si verificano problematiche simili. «Proprio non ci siamo – commenta Andrea Forneris, della segreteria Faisa Cisal di Torino -. Sono mesi, se non anni, che lanciamo allarmi sulla manutenzione. Questo episodio è l’ennesima dimostrazione che è scarsa e approssimativa: poteva anche accadere il peggio». Secondo quanto ricostruito la tendina parasole, già danneggiata, era stata “appiccicata” con della colla non idonea. «Solo la prontezza dell’autista ha evitato che il bus finisse fuori strada, ma il rischio è di danni ben più gravi. È doveroso che le aziende garantiscano ai propri utenti e a chi lavora sui pullman di viaggiare in sicurezza».