Criticità in carcere, i sindacati di polizia penitenziaria incontrano il prefetto e l’assessora Pentenero

Ieri 23 agosto 2022, tutte le sigle sindacali del Comparto Sicurezza Polizia Penitenziaria, SAPPE, OSAPP, UILPA P.P., SINAPPE, USPP, FNS CISL, FSA CNPP E CGIL P.P. hanno avuto un proficuo incontro presso la Prefettura di Torino. Questa la nota: “All’autorità prefettizia abbiamo rappresentato le numerosissime criticità che affliggono la Casa Circondariale di Torino, peraltro note a tutti, e hanno avuto assicurazione che tutto quanto dalle stesse denunciato (assenza di protocolli e ordini di servizio operativi circa l’applicazione dell’art. 41 Ordinamento Penitenziario per impedire le aggressioni; necessità di addestramento del personale di Polizia penitenziaria insieme a quello della Polizia di Stato per corrette modalità di utilizzo equipaggiamento di Pubblica Sicurezza e Ordine Pubblico, allocazione e gestione detenuti psichiatrici) sarebbe stato segnalato con tempestività al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, al ministero della Giustizia e alle altre Autorità”.

“Al Prefetto sono state accennate anche le criticità della casa circondariale di Ivrea e quelle dell’istituto penale per minorenni Ferrante Aporti di Torino”, si legge ancora nella nota. “Successivamente, tutte le organizzazioni sindacali sono state ricevute dall’assessora Pentenero del Comune di Torino, delegata dal Sindaco di Torino. Anche a questa autorità è stata rappresentata la drammaticità e le difficoltà quotidiane che tormentano da tempo la Polizia penitenziaria nell’espletare i difficili compiti istituzionali. L’assessora ha garantito nel più breve tempo possibile un incontro anche con il Sindaco della città di Torino”.

“Le organizzazioni sindacali – prosegue il comunicato – hanno, tra l’altro, anche rappresentato con forza che le ripetute aggressioni, la grave carenza di organico di Polizia Penitenziaria e di tutte le figure che ai vari livelli interagiscono negli Istituti di Torino, Ivrea e Minorile di Torino sono il risultato di una politica penitenziaria che non tiene assolutamente in considerazione le condizioni di lavoro del personale di Polizia Penitenziaria, spesso lasciato solo nelle sezioni detentive ad operare in assoluta ristrettezza, oltre che di uomini anche di mezzi e di supporti anche con 100/150 detenuti contemporaneamente, anche di estrema pericolosità. All’Assessora è stato chiesto il ripristino del manto stradale, che da via Pianezza conduce al Carcere L.C., ristabilire la fermata del bus e l’istituzione di una navetta (carcere – Metro Marche) per la Polizia penitenziaria e i familiari dei detenuti”.

“È stato, altresì, rappresentato a entrambe le autorità che un eccessivo “buonismo” e la impunità nella gestione dei detenuti problematici può mettere a grave repentaglio l’ordine e la sicurezza nonché l’incolumità degli agenti di Polizia Penitenziaria che vi operano e che come già detto sono completamente abbandonati a loro stessi a fronte di un sovraffollamento di oltre il 30% della popolazione detenuta, complessa e di difficile gestione. Le politiche penitenziarie oramai – osservano i sindacati – sono completamente concentrate a favore dei soli detenuti tanto che i veri torturati sono i poliziotti penitenziari che quotidianamente operano nelle carceri italiane, ogni giorno, in condizioni sempre più drammatiche e difficili anche in ragione del grave sovraffollamento al punto di espletare mansioni non di propria competenza sopperendo quindi alla grave carenza delle altre necessarie figure professionali per il raggiungimento del dettato costituzionale”.

“In ultimo le organizzazioni sindacali hanno chiesto che la Città di Torino si costituisca parte civile nei confronti di quei detenuti resisi responsabili di aggressioni che a Torino sono divenute quotidiane nei confronti del personale di polizia penitenziaria e hanno sollecitato un incontro urgente con il sindaco. Alcuni accenni sono stati fatti sulle pessime condizioni igienico sanitarie della struttura come peraltro già segnalato da tutte le OO.SS. alle autorità competenti con richiesta di urgente verifica, azione disciplinare immediata nei confronti dei detenuti facinorosi e immediato allontanamento dei detenuti autori delle aggressioni, problemi dovuti alle continue uscite quotidiane dei detenuti. Tutte le Organizzazioni Sindacali confidano e chiedono con forza provvedimenti concreti per quanto di competenza anche ai fini di pertinenti segnalazioni alle Autorità Ministeriali competenti al fine di ristabilire la legalità a tutela di tutti, nonché la dignità e l’identità del ruolo di un Corpo dello Stato, quale quello della Polizia Penitenziaria, attenzionando una volta per tutte – si conclude il comunicato stampa – la drammatica situazione che ha determinato una sorta di totale abbandono di tutto il personale a discapito della sicurezza collettiva”.