Cristina Chiabotto mamma-bis: «Benvenuta alla piccola Sofia»

Cristina Chiabotto è diventata mamma, ancora. Di recente con un post aveva svelato l’iniziale del nome: «Eccoci di nuovo! Aspettando S.» aveva scritto di fianco ad una foto con il marito, Marco Roscio. Il post della coppia aveva fatto scattare il “totonome” e tra i più gettonati c’era anche Sofia, oltre a Sole e Stella. E adesso il mistero è stato svelato. «Una nuova vita con te» ha scritto l’ex Miss Italia nelle storie su Instagram. E ha pubblicato un post con la foto della piccolina, nata lo scorso 29 giugno, scrivendo: «Benvenuta Sofia». Tra i tanti auguri ricevuti nei commenti quelli di Alesa Seredova, Giusy Buscemi e Nicoletta Romanoff.

Una gravidanza svelata solo quando era già in stato avanzato: «Sono all’ottavo mese ma rispetto all’altra volta – aveva raccontato a Silvia Toffanin – l’ho annunciato tardi. Tra di loro ci sarà pochissima differenza, in pratica ci saranno solo 14 mesi. Ho scelto di godermela, di proteggermi sempre di più e in questo modo di dare un po’ l’effetto sorpresa a tutti».

Quando è arrivata la prima figlia, che porta anche il nome della sua amatissima nonna scomparsa due anni fa per il Covid, Cristina Chiabotto si è tatuata il suo nome. Ora dovrà fare lo stesso per par condicio, ma scherzando ammette che di solito i tatuaggi devono essere in numero dispari. Quindi dobbiamo aspettare che arrivi un terzo figlio? «Adesso ci godiamo tutto questo, Luce ha fatto un anno ed è veramente volato, è bellissimo. Sono molto fortunata: è una bimba dolce, è divertentissimo poter crescere una creatura così».

Lei è felice, ancora di più il marito Marco Roscio anche se quando gli ha annunciato che era di nuovo incinta è stato un momento molto particolare. Aveva anche appena scoperto di essere positiva al Covid e quindi erano separati in casa. «Ho ricevuto la bellissima notizia, ero sola chiusa in camera e da lontano gli ho detto “ci risiamo, alla grande proprio!” Ma siamo davvero felici e fortunati, io sono grata e guardo il cielo ogni giorno piena di gratitudine».