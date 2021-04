La vittoria non gli è bastata. Forse, voleva far gol. Non ci è riuscito e si è lasciato andare a un gesto di stizza. Il nervosismo di Cristiano Ronaldo stride con la vittoria per 3-1 della Juve contro il Genoa. A fine partita il portoghese ha buttato a terra la sua maglia, raccolta poi da un raccattapalle.

PIRLO SU CRISTIANO RONALDO:

Andrea Pirlo minimizza l’episodio: “Capita di arrabbiarsi. E’ stato un attimo di nervosismo, ci teneva a segnare. Non credo che verrà multato”.

