Cristante e doppietta di Raspadori: l’Italia vince l’amichevole con la Turchia

L’Italia riparte dopo il duro ko di Palermo contro la Macedonia del Nord e l’eliminazione dai Mondiali in Qatar: a Konya vinta l’amichevole contro la Turchia con il punteggio di 3-2.

CRISTANTE E RASPADORI RIBALTANO UNDER

Apre le marcature Under: l’ex Roma segna in contropiede beffando Donnarumma sotto le gambe. Il pari azzurro arriva al 35′ con Cristante sugli sviluppi di un calcio di punizione e, quattro minuti dopo, è Raspadori a fare 2-1 ribaltando il risultato. Prima frazione che si chiude con gli ospiti avanti.

DOPPIETTA DI RASPADORI

Al 69′ è ancora Raspadori ad andare a segno: 3-1 e doppietta per il giocatore del Sassuolo. All’83’ Dursun prova a riaprire la gara sugli sviluppi di calcio d’angolo: rete inutile, gli azzurri resistono e portano a casa la vittoria.