Cremonini dal vivo riporta la musica allo stadio Olimpico

Domani la grande musica dal vivo torna finalmente allo stadio Grande Torino. Sarà Cesare Cremonini con il suo tour “Cremonini Stadi 2022” ad avere l’onore di far ripartire i concerti sul prato che durante l’anno vede svolgersi le partite di calcio dei granata e che da prima del lockdown non ospitava cantanti e fan: sono passati quasi tre anni, infatti, dal concerto di Ligabue che oggi appare davvero lontanissimo nei ricordi.

Lo spettacolo che porta in scena è molto coinvolgente per lo spettatore, grazie soprattutto alla presenza a centro palco di un grande “Gate”, un portale di 22 metri di altezza che promette di trasportare i presenti in un’altra dimensione attraverso immagini tridimensionali sospese, elementi scenici reali ed effetti laser e pirotecnici.

Dopo il primo live a Lignano, ieri il cantante era a San Siro a Milano: «Sono tornato sul palco degli stadi con uno spettacolo che è molto più di un concerto, una super band di amici, davanti a un pubblico incredibile», ha confidato. «La cosa più forte e bella di questi momenti è trovarsi artisticamente dove non eri mai stato».

I brani dell’ex-leader dei Lunapop sono diventati notissimi e da allora di strada ne ha fatta moltissima: a Torino per la prima volta saranno protagoniste anche le canzoni del nuovo album “La Ragazza del Futuro” e anche un duetto virtuale con Lucio Dalla sulle note di “Stella di Mare”.

Il cantante emiliano e la sua band si esibiranno su un palco largo 65 metri, profondo 26 e alto 22, del peso di 90 tonnellate per una scenografia grandiosa e imponente: si spera che non ci siano poi troppi danni per il manto erboso a fine serata, anche se la ripresa del campionato di calcio è ancora lontana.

Dopo la tappa torinese il tour di Cesare Cremonini proseguirà il 18 giugno a Padova, il 22 a Firenze e poi a Bari, Roma e infine, il 2 luglio, gran finale sul circuito dell’autodromo di Imola.

Qualche biglietto per la data torinese (e non solo) è ancora disponibile online e in tutti i punti vendita autorizzati: l’occasione è unica, l’emozione di tornare a sentire un concerto allo stadio anche a Torino fortissima.