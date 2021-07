Crack, eroina e cocaina nelle tasche: arrestato 27enne in centro

Lo hanno visto aggirarsi lo scorso lunedì pomeriggio nei pressi di un distributore automatico di bevande e di alimenti di via San Quintino, in atteggiamento sospetto. Il giovane, noto ai poliziotti della volante del commissariato di zona, Centro, poiché lo avevano arrestato appena un mese fa, è stato fermato e sottoposto a controllo.

Il 27enne ha cercato allora di disfarsi di un involucro di carta stagnola contenente sostanza stupefacente, per l’esattezza dodici ovuli di eroina, ma è stato visto; lo stupefacente è stato recuperato dagli agenti.

Inoltre, il giovane era anche in possesso di un frammento di crack e di un involucro contenente cocaina. Per questi motivi il 27enne è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.