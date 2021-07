CR7 torna a Torino, ma il suo futuro alla Juve è in bilico

È sceso dal suo yacht Azimut Grande da 6 milioni di euro sul quale ha trascorso le vacanze con la sua famiglia. Si è infilato maglietta e scarpini di allenamento del suo Portogallo per ricominciare a lavorare e a sudare. C’è una stagione da preparare dopo la delusione in Champions e in campionato con la Juventus e all’Euro 2020, dove era arrivato da campione in carica con la sua nazionale. Cristiano Ronaldo non vede l’ora di ripartire ma il suo futuro sta prendendo sempre di più le sembianze di un intrigo internazionale. Più volte la dirigenza bianconera ha detto di aspettarlo alla Continassa per lunedì 26 luglio, domani. E oggi il portoghese dovrebbe tornare in città per poi mettersi a disposizione – dopo visite mediche, test fisici e tamponi assortiti – di Massimiliano Allegri. Ma iniziare la stagione – con il mercato aperto fino al prossimo 31 agosto – non significa portarla a termine. Finora, infatti, il matrimonio di CR7 con la Juventus sembra essere più un legame di interesse – a 37 anni chi è pronto a scucire 31 milioni di euro ancora per un anno? – che un’unione tra due innamorati veri. Radiomercato – in casa Ronaldo de Aveiro – resta sintonizzata sulle frequenze parigine del Psg. Il futuro di Ronaldo – infatti – dipende tutto dai desiderata dello sceicco Al Khelaifi e di Mbappè che nelle ultime ore ha ribadito al suo allenatore, l’argentino Pochettino, di non voler rinnovare il contratto che lo lega ai parigini fino al 30 giugno 2022. Solo una partenza del francesino verso Madrid – sponda Real – potrebbe scatenare un giro di attaccanti che coinvolgerebbe mezza Europa. Se CR7 dovesse andare a Parigi – la dirigenza bianconera se ne farebbe una ragione, specie da un punto di vista economico -, al suo posto potrebbe sbarcare sotto la Mole, in cambio del portoghese, Mauro Icardi, vecchio pallino della Juventus. Ma non solo: Cherubini, infatti, continua a tenere vivi i contatti per portare a Torino il 24enne brasiliano del Manchester City Gabriel Jesus pronto a essere ceduto in caso di acquisto da parte dei Citizens di Harry Kane. CR7 aspetta, anche la Juve.