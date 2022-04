CR7 e la paghetta a Georgina: ecco quanto le passa al mese

«Ogni giorno al tuo fianco è felice e speciale. Ti amiamo indefinitamente. Grazie mille al miglior papà del mondo», scriveva Georgina Rodriguez il 19 marzo scorso postando alcune immagini di Cristiano Ronaldo con i figli. Miglior papà ma anche miglior compagno, se corrispondono al vero le notizie in arrivo dalla Spagna.

Perché CR7 è ancora impegnato con la sua carriera e quindi delega a Georgina molto del resto, a cominciare dai figli. Non possiamo considerarlo un lavoro, ma intanto secondo il portale spagnolo “El Nacional” (che è catalano, quindi tendenzialmente “nemico” di Ronaldo ex del Real Madrid) le rende bene.

Cristiano infatti ogni mese verserebbe 100mila euro sul conto di Georgina per la gestione dei bambini che lei segue personalmente dalla mattina alla sera. Come aveva confessato in un’intervista quando ancora vivevano a Torino, non le piace avere delle “tate” che girano per casa anche se hanno personale di servizio. Ma dei figli si occupa lei e lo farà sempre. E in effetti tra Cristiano Junior, nato undici anni fa da una donna sconosciuta, Eva e Mateo (frutto di una maternità surrogata) e la più piccola Alana Martina che è nata dal rapporto con Georgina, c’è molto da fare. Ancora di più tra fine aprile e inizio maggio quando la Rodriguez partorirà due gemelli (ancora non è stato svelato il sesso).

E allora il campione portoghese ripagherebbe questa dedizione assoluta alla causa con un generoso assegno. Soldi che vanno ad aggiungersi agli 8mila euro che Georgina porta a casa ogni mese per il seguito di follower che ha su Instagram e ai 50mila mensili che è la stima dei loro guadagni come testimonial. Poi c’è la recente partnership con “Netflix”, ci sono le interviste esclusive, c’è la sua attività come influencer.

I maligni hanno messo nel conto anche tutti i ritocchini alle quali si sarebbe sottoposta (rinoplastica, ovale del viso, zigomi, sorriso, lato B). Ma se anche fosse, con quello che guadagna Cristiano non solo in campo, possono abbondantemente permetterselo.