CR7 e Georgina sono in crisi? Lei mette a tacere le malelingue

Un divorzio si è consumato da poco, un altro sta per arrivare? Perché il 2023 di Cristiano Ronaldo è cominciato con molte novità, non solo per il suo passaggio all’Al-Nassr. Una trattativa non condotta dal suo storico procuratore, Jorge Mendes, e questo ha portato alla clamorosa rottura. Non l’unica, perché in Spagna insistono a dire che anche con Georgina Rodriguez non sta funzionando. L’ennesimo trasloco nel giro di un anno e mezzo, dopo la loro fuga da Torino, ci poteva pure stare. Ma andare a vivere in Arabia Saudita no, lei l’ha gradito poco. Così sui social è diventato subito virale un breve video nel quale il campione portoghese sorride calorosamente e lancia sguardi languidi a Fatma Fahad, giornalista della tv saudita che era presenta alla presentazione ufficiale di CR7 davanti ai suoi nuovi tifosi. E Georgina, che guardava da lontano, ha mostrato tutto il suo disappunto. In realtà, come sostiene Telecinco, la coppia starebbe attraversando «la peggiore crisi della sua storia». Sui social entrambi stanno cercando di mantenere le apparenze, ma la loro unione sarebbe a rischio anche se a tenerli legati ci sono ancora i numerosi contratti e accordi pubblicitari firmati insieme. Il canale spagnolo evidenzia in particolare la «mancanza di complicità» tra i due e spiega che ormai si tratta di un vero segreto di Pulcinella: CR7 e Georgina starebbero insieme solo per pura convenienza. Oltre alla famiglia, infatti, i due hanno creato insieme un brand milionario e quindi devono stare insieme per forza. A questo si aggiunge la legge saudita in base alla quale la convivenza fuori dal matrimonio è severamente vietata. Teoricamente quindi CR7 e la sua compagna, che è anche madre biologica degli ultimi due suoi figli, non potrebbero vivere insieme a Riad, anche se per loro facilmente il governo farà un’eccezione. Insieme solo per convenienza dunque? Lei invece ha fatto scatenare le malelingue e poi nelle ultime ore nelle sue Instagram Stories è comparsa una dedica al compagno: due foto, una più recente e una relativa al primo periodo di frequentazione con Cristiano Ronaldo. «A 22 anni ho incontrato l’amore della mia vita», ha scritto.