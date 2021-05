Nella notte un 23enne guineano, trattenuto presso il CPR di Torino e collocato in isolamento per motivi sanitari, si è tolto la vita impiccandosi usando le lenzuola in dotazione nella sua camera.

Il giovane era ospite nella struttura poiché, dopo l’aggressione subita dallo stesso a Ventimiglia lo scorso 9 maggio da tre persone subito identificate e denunciate dalla Polizia di Stato, era stata accertata la sua irregolare presenza sul territorio nazionale.