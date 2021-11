Covid, vaccini in Piemonte: convocazione per terza dose avverrà via sms

Nuovo aggiornamento della campagna vaccinale in Piemonte: il governatore Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità, Luigi Icardi, hanno fatto il punto della situazione in conferenza stampa.

TERZA DOSE, CONVOCAZIONE VIA SMS

Argomento chiave dell’incontro riguarda le ultime sulla somministrazione della terza dose di vaccino. “La convocazione avverrà tramite messaggio sms per graduare le fasce di proprietà – ha detto il presidente -. Tutto questo avverrà cinque mesi dopo l’inoculazione della seconda dose e prima della scadenza del Green Pass”.

ACCESSO DIRETTO PER CHI HA GREEN PASS IN SCADENZA

Non sarà necessaria la prenotazione per coloro che hanno il Green Pass in scadenza nelle 72 ore successive. “Nessuno rimarrà con la certificazione scaduta – ha aggiunto Cirio -. Si potrà anche modificare la data di convocazione per garantire la serenità necessaria al cittadino preso in carico”.

“MASCHERINE ALL’APERTO? DECIDONO I SINDACI”

L’assessore alla Sanità Icardi ha inoltre detto la sua sulla questione delle mascherine all’aperto: “Il Piemonte è in zona bianca e questo non prevede ciò. Ma resta una prerogativa dei sindaci: decidono loro se poterlo introdurre in caso di situazioni particolari”.

“OBIETTIVO 30-35MILA DOSI AL GIORNO”

“L’obiettivo in media è quello di fare 30-35mila dosi al giorno – ha detto invece Cirio -. La Regione Piemonte è fra le prime in Italia, per continuare su questa strada puntiamo a potenziare hub vaccinali e super hub in ogni Asl, ritornando a coinvolgere privati. Continueremo a fare open day, specie nel periodo natalizio per approfittare del tempo libero delle persone”.

OGGI SUPERATA QUOTA 7 MLN DI VACCINAZIONI

In Piemonte è stata superata la quota di 7 milioni di vaccini somministrati: con le 23.413 persone vaccinate oggi (tra cui 1.512 hanno ricevuto la seconda dose e 19.172 la terza), dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 7.000.590 dosi. Il totale odierno, che comprende 3.038.689 seconde e 588.101 terze dosi, corrisponde al 97,6% di 7.172.750 dosi finora disponibili in Piemonte.