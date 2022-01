Covid, Torino rischia un “lockdown di fatto”: il 10% dei negozi ha chiuso, un altro 30% è in affanno

La quarta ondata della pandemia di Covid mette in ginocchio il commercio di Torino. L’indagine condotta da Confesercenti nel capoluogo piemontese e in provincia ha infatti rivelato che sono sempre di più i negozi ed i pubblici esercizi costretti a limitare servizi e orari, o addirittura a chiudere a causa della diffusione del virus tra titolari e dipendenti.

I NUMERI

“Già oggi – spiega il presidente Giancarlo Banchieri – possiamo stimare un 10% di attività temporaneamente chiuse ed un altro 30% in affanno“. La chiusura colpisce in particolar modo quelle conduzione familiare che non hanno dipendenti, ma non solo: la mancanza di personale costringe gli altri esercizi a riorganizzare e ad aumentare i turni di coloro che rimangono in servizio, spesso finendo per garantire meno servizi alla clientela.

“RISCHIAMO UN LOCKDOWN DI FATTO”

“Sono numeri che purtroppo nelle prossime settimane si aggraveranno – spiega Banchieri -. Una parte del commercio rischia quello che è un lockdown di fatto e la chiusura può andare dai 7/10 giorni fino ai 20 nel peggiore dei casi. Una perdita non indifferente, che andrà in qualche modo ristorata“.

“CHIEDIAMO UN’INDENNITÀ”

“Per i danni provocati proponiamo un’indennità di chiusura o di ridotta attività che può essere basata sulle certificazioni di positività rilasciate in questi casi”, si legge infine nella nota di Confesercenti.