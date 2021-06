Covid, stop a mascherine all’aperto. Cirio: “Proteggere libertà con prudenza”

Emergenza Covid: da oggi in Piemonte, così come in tutta Italia (fatta eccezione per la Campania) non è più obbligatorio indossare le mascherine nei luoghi all’aperto.

Il consiglio resta quello di portarla sempre con sé e resta obbligatorio indossarla in caso di assembramenti e nei luoghi al chiuso. A ribadire l’importanza delle mascherine è stato il presidente della Regione Alberto Cirio sui social: “Un momento da vivere con gioia e con attenzione, un ritorno alla vita di cui tutti avevamo bisogno. Proteggiamo questa preziosa libertà con prudenza e buonsenso”.