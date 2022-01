Covid, riunione straordinaria della Lega: no a rinvio

E’ stato convocato in serata un consiglio straordinario, in videocall, della Lega Serie A per valutare la situazione emergenziale dovuta al Covid sul campionato italiano, che ha portato già a 4 il numero di partite che non si giocheranno domani, 6 gennaio.

Da quanto si apprende sembra non essere una opzione valida quella di rinviare le partite in programma. Le squadre che potranno, quindi quelle che non sono bloccate dalle ASL, si presenteranno in campo e dopo 45 minuti senza giocare sarà l’arbitro a decidere il termine della partita.