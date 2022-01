Covid, parla Draghi: “Scuole aperte, Dad crea disuguaglianze. I problemi di oggi? Dipendono dai no vax” [IL VIDEO]

OMICRON, LOCATELLI (CTS): “BOOSTER COPRE PER L’88%” “Con la variante Omicron – ha spiegato, dal canto suo, Locatelli (ematologo ed ex presidente del Consiglio superiore di Sanità) – il booster copre per l’88% e per il 65% nel caso di ciclo primario, in base ai dati che ci arrivano dal Regno Unito”.

APPELLO DEL PREMIER AI NO VAX Dal premier è giunto l’ennesimo appello a chi non lo ha ancora fatto, a vaccinarsi : “Non dobbiamo mai perdere di vista una constatazione, gran parte dei problemi che abbiamo oggi dipende dal fatto che ci sono dei non vaccinati. Quindi c’è l’ennesimo invito a tutti gli italiani che non si sono vaccinati a farlo, anche con la terza dose” ha detto Draghi.

“La maggior parte dei problemi di oggi dipendono dai cittadini che non si sono vaccinati “. Lo ha detto il premier Mario Draghi , intervenendo oggi nella conferenza stampa organizzata a Palazzo Chigi con i ministri Roberto Speranza (Salute) e Patrizio Bianchi (Scuola) e il coordinatore del Comitato tecnico scientifico , Franco Locatelli , per commentare le ultime “ misure urgenti ” varate dal governo per fronteggiare l’ avanzata del Covid .

SCUOLA VA TUTELATA, NON ABBANDONATA

Inevitabile, in questo frangente, parlare della scuola, che proprio oggi ha riaperto i battenti, sia pure in ordine sparso, un po’ in tutta Italia, dopo le vacanze natalizie. “La scuola è fondamentale per la democrazia, va tutelata, protetta non abbandonata” ha sottolineato il presidente del Consiglio.

NON HA SENSO CHIUDERE LA SCUOLA

Oggi, ha aggiunto: “è ricominciato l’anno scolastico, ringrazio il ministro Bianchi, gli amministratori locali, i presidi, gli insegnanti per gli sforzi fatti oggi e nei prossimi mesi. Dopo la scuola i ragazzi vanno a fare sport, vanno in pizzeria, non ha senso chiudere la scuola se tutto il resto rimane aperto”.

DIALOGO COSTRUTTIVO E CONTINUO CON LE REGIONI

E a proposito delle critiche che sono state mosse al governo, in particolar modo dalle Regioni, proprio in merito alla scelta di riaprire le scuole dopo le vacanze natalizie, Draghi ha tagliato corto: “il governatore pugliese Emiliano ha appena detto che è sempre d’accordo con Draghi anche se non è convinto. Tutto quello che si è deciso si è basato sul dialogo con Regioni, Comuni, enti territoriali”. “Un dialogo costruttivo e continuo. Alcune delle proposte riflettono veramente da vicino alcune delle proposte fatte dalle Regioni ha precisato il premier.

GIOVANI DANNEGGIATI DA LOCKDOWN

Stiamo “affrontando la sfida della pandemia e la diffusione di varianti contagiose con un approccio diverso rispetto al passato: vogliamo essere molto cauti ma anche cercare di minimizzare gli effetti economici, sociali, soprattutto sui ragazzi e sulle ragazze, che hanno risentito delle chiusure dal punto di vista psicologico e della formazione” ha quindi l’ex “numero uno” della Bce in conferenza stampa.

DAD? CREA DISEGUAGLIANZE TRA STUDENTI

“La priorità del governo dunque è che “la scuola resti aperta in presenza” ha rimarcato ancora il premier, invitando a “vedere gli effetti di disuguaglianza tra studenti, scolari della Dad lo scorso anno, per convincersi che questo sistema scolastico che può essere necessario in caso di emergenze drammatiche provoca disuguaglianze destinate a restare tra chi ci sta di più e di meno, tra nord e sud e che si riflettono su tutta la vita lavorativa”.

BIANCHI: “DAD UTILE, MA VA INTEGRATA NEI PIANI EDUCATIVI DELLA SCUOLA”

“Le scelte prese stanno pagando. Non ci stiamo affidando al caso” ha rimarcato il ministro Bianchi, intervenendo in conferenza stampa. “Stiamo agendo in maniera responsabile regolando anche la Dad che è uno strumento utile e deve essere integrato nei piani educativi della scuola” ha spiegato l’esponente del governo” ha sottolineato.

PERDITA DI REDDITO CON ISTRUZIONE INFERIORE

Sì, perché, come ha argomentato ancora Draghi, proprio a proposito della diseguaglianza creata dalla Didattica a distanza: “esistono stime di perdita di reddito di chi è costretto ad avere un grado di istruzione inferiore“.

SUPEREREMO QUESTA SFIDA

Sul versante della lotta alla pandemia, Draghi è apparso fiducioso: “abbiamo tutti i motivi per pensare che ci riusciremo anche stavolta. Abbiamo affrontato tante sfide, le abbiamo superate grazie alla determinazione, all’impegno dei cittadini, delle parti sociali, delle istituzioni, del Parlamento”. Il 2022 appena iniziato è “un anno che dobbiamo affrontare con realismo, prudenza ma anche fiducia e soprattutto con unità” ha rimarcato.