Covid, la bozza del nuovo decreto: dal 26 aprile tornano le zone gialle

Le regioni tornano a colorarsi di giallo a partire da lunedì 26 aprile, mentre il coprifuoco resterà alle ore 22.00. Tra le novità che trapelano dalla bozza del nuovo decreto legge vi è la “certificazione verde” per regolare gli spostamenti tra Regioni di colore diverso e che avrà durata di sei mesi per chi è già stato vaccinato o è guarito dal virus; di 48 ore per chi si è sottoposto a test molecolare o antigenico.

SCUOLE

Per le disposizioni riguardanti la scuola, nelle zone rosse, dal 26 aprile al 31 luglio, le superiori in presenza “ad almeno il 50% e fino a un massimo del 75% della popolazione studentesca”, con gli istituti che avranno la possibilità di adottare “forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica”. Nelle zone gialle e arancioni didattica in presenza “per almeno il 60% e fino al 100% della popolazione studentesca”. Anche in questo caso le Regione non potranno sovvertire i provvedimenti se non in casi “eccezionale e straordinaria gravità”.

RISTORANTI

Dal 26 aprile i ristoranti potranno di nuovo accogliere i clienti sia a pranzo che a cena. Due le condizioni: la zona gialla e che si consumi solo all’aperto. Dal primo giugno aperti anche i locali al chiuso ma soltanto a pranzo.

CENTRI COMMERCIALI, TEATRI E CINEMA

Nelle zone gialle potranno riaprire nel week end i centri commerciali. Saranno consentiti gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sempre nelle zone gialle. La capienza non potrà essere superiore al 50% di quella massima e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a mille per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

PALESTRE E PISCINE

Dal primo giugno sarà possibile tornare ad allenarsi nelle palestre al chiuso, mentre dal 15 maggio saranno consentite le attività delle piscine all’aperto.

COLORE VERDE

Per chi è guarito dal covid o ha ricevuto il vaccino, potrà spostarsi tra le regioni di colore diverso; per chi ha avuto tampone negativo ciò varrà solo per 48 ore.