Covid in Piemonte: un anno fa contagi e ricoveri erano 10 volte più alti

L’impatto del Covid in Piemonte è dieci volte migliore rispetto allo stesso periodo di ottobre-novembre di un anno fa. A rivelarlo il report settimanale della Regione, diffuso nella giornata di oggi.

IL CONFRONTO CON IL 2020

Dal confronto dei dati dell’ultimo mese emerge in modo chiaro la differenza dalla situazione Covid in Piemonte di un anno fa: dai 1.522 decessi registrati nel mese a cavallo tra ottobre e novembre 2020 ai 60 nello stesso periodo di quest’anno. I contagiati sono passati dai 95.254 di allora ai 9.965 di oggi, mentre il numero medio di posti letto occupati di terapia intensiva da 227 a 21 e di degenza ordinaria da 3.297 a 216.

IL PUNTO SULLA CAMPAGNA VACCINALE

Sono 17.560 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 3.539 è stata somministrata la seconda dose, a 12.401 la terza dose. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.810.504 dosi, di cui 3.028.126 come seconde e 425.759 come terze, corrispondenti al 94,9% di 7.172.750 finora disponibili in Piemonte.

TERZE DOSI IN PIEMONTE

In Piemonte sono in tutto 1,5 milioni le persone che hanno completato il ciclo vaccinale nelle categorie attualmente autorizzate (immunodepressi, altamente fragili, ospiti e operatori RSA, personale sanitario e over 60). Di questi 780.000 circa hanno già maturato il periodo necessario per la somministrazione della terza dose e tra loro quasi 430.000 l’hanno già ricevuta. Alla platea autorizzata per la dose addizionale da lunedì 22 novembre si aggiungerà anche la categoria 40-59 anni: in Piemonte sono oltre 1 milione le persone che hanno completato il ciclo vaccinale in questa fascia d’età.

DUE SU TRE RICOVERATI IN TERAPIA INTENSIVA NON SONO VACCINATI

Dai dati aggiornati ad oggi in Piemonte due su tre fra i ricoverati per Covid in terapia intensiva non sono vaccinati. In particolare, dei 29 ricoveri attuali 20 riguardano pazienti non vaccinati (13 uomini e 7 donne), altri 9 sono invece pazienti vaccinati ma con un quadro clinico serio per patologie pregresse (5 uomini e 4 donne).