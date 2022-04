Covid in Piemonte: oggi 3.252 positivi e nove morti, i vaccinati sono 1900

Sono 1900 le vaccinazioni eseguite oggi in Piemonte: a 94 la prima dose, a 337 la seconda, a 1365 la terza. Dall’inizio della campagna sono state inoculate 9.801.639 dosi, di cui 3.329.915 come seconde e 2.845.928 come terze. Finora sono state somministrate 20.016 quarte dosi agli immunodepressi e 3145 dosi di Novavax.

Per quanto riguarda la situazione epidemiologica, i positivi del giorno sono 3252 (di cui 2891 a test antigenico), con un tasso di positività del 10,2%. I tamponi eseguiti sono stati 31.850 (di cui 29.018 test antigenici), mentre i ricoveri ordinari sono 651 (+19 rispetto a ieri) e quelli in Terapia Intensiva 22 (-3 rispetto a ieri). Nove i decessi.