Covid, in Piemonte l’84% dei pazienti in terapia intensiva non è vaccinato

In Piemonte l’84% dei pazienti Covid che si trovano in questo momento ricoverati in terapia intensiva non è vaccinato.

I NON VACCINATI SONO 16 SU 19

In particolare, dei 19 ricoveri attuali in terapia intensiva 16 riguardano pazienti non vaccinati (5 uomini e 11 donne), altri 3 sono invece pazienti vaccinati ma con un quadro clinico serio per patologie pregresse (2 uomini e 1 donna). Dei 176 ricoveri in terapia ordinaria i pazienti non vaccinati sono 93.

OGGI OLTRE 17MILA VACCINI

Sono 17.770 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 6.169 è stata somministrata la seconda dose, a 8.590 la terza dose.

IN TOTALE SONO 6.374.721 LE DOSI SOMMINISTRATE

Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 604 i 12-15enni, 1.968 i 16-29enni, 1.662 i trentenni, i 1.604 quarantenni, 1.289 i cinquantenni, 427 i sessantenni, 212 i settantenni, 312 gli estremamente vulnerabili e 5.823 gli over80. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.374.721 dosi, di cui 2.904.019 come seconde e 157.661 come terze, corrispondenti all’88,9% di 7.172.750 finora disponibili in Piemonte.