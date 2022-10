Covid in Piemonte, i dati di oggi: 7.812 nuovi casi e due decessi

Sono 7.812 i nuovi casi accertati di coronavirus in Piemonte nelle ultime 24 ore, a fronte di 32.436 tamponi. Due i decessi. Aumentano i ricoveri: due in più in terapia intensiva, 33 nei reparti ordinari. Questi tutti i dati.

Situazione epidemiologica

Positivi: 7.812 (di cui 7.713 a test antigenico)

Ricoveri Terapia Intensiva: 18 (+2 rispetto a ieri); 2,9%

Positivi/tamponi: 24,1%

Tamponi: 32.436 (di cui 31.520 test antigenici)

Ricoveri Ordinari: 690 (+33 rispetto a ieri); 10,2%

Decessi: 2

Qui i dati sull’incidenza settimanale: Covid in Piemonte: incidenza di 740.3 casi ogni 100.000 abitanti. Predomina Omicron 5