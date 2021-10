Covid in Piemonte, da oggi accesso diretto per terza dose ad over 60

Da oggi, e fino al 31 ottobre, in oltre 50 centri in Piemonte gli over 60 potranno recarsi per farsi somministrare la terza dose aggiuntiva del vaccino anti Covid.

Lo comunica la Regione Piemonte: l’elenco, con gli orari di apertura, è su www.regione.piemonte.it. “Si ricorda che, come previsto dall’autorità sanitaria nazionale, tra la seconda dose e la terza devono essere trascorsi almeno 6 mesi – scrive l’ente -. Le 168.000 persone con elevata fragilità (esclusi gli immunodepressi, che sono stati i primi a partire con la terza dose) vengono invece convocate direttamente dalle aziende sanitarie”.