Covid in Piemonte: -4 ricoveri e 482 nuovi casi. Nessun decesso

E’ di 4 unità in meno il numero dei ricoveri di persone che si sono ammalate di Covid in Piemonte (-3 nelle terapie intensive e -1 nei reparti ordinari) registrato oggi dall’Unità di Crisi della Regione. I nuovi casi di pazienti infetti rilevati dai tamponi ammontano invece a 482, una cifra che è pari al 7,7 per cento dei test eseguiti. Infine, la stessa Unità di crisi non ha segnalato nuovi decessi.