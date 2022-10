Sono 3.946 i nuovi casi accertati Covid in Piemonte, a fronte di 20.013 tamponi. Nessuna vittima segnalata nelle ultime 24 ore. Ricoveri in calo sia nei reparti ordinari (-3) che in terapia intensiva: -3. Ecco tutti i dati.

Situazione epidemiologica

Positivi: 3.946 (di cui 3876 a test antigenico)

Positivi/tamponi: 19,7%

Tamponi: 20.013 (di cui 19453 test antigenici)

Ricoveri Ordinari: 747 (-3 rispetto a ieri); 11,0%

Ricoveri Terapia Intensiva: 17 (-3 rispetto a ieri); 2,7%

Decessi: 0