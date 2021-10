Covid in Piemonte: 264 nuovi casi, ricoveri stabili e zero decessi

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 264 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 120 dopo test antigenico), pari allo 0,5% di 53.781 tamponi eseguiti, di cui 48.295 antigenici. Gli asintomatici sono 160 (60,6%).

LA RIPARTIZIONE DEI CASI

I casi sono così ripartiti: 133 screening, 96 contatti di caso, 35 con indagine in corso. Il totale dei casi positivi diventa quindi 388.521, così suddivisi su base provinciale: 31.992 Alessandria, 18.585 Asti, 12.225 Biella, 55.984 Cuneo, 30.089 Novara, 206.932 Torino, 14.460 Vercelli, 13.806 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.603 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.845 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

RICOVERI STABILI

I ricoverati in terapia intensiva sono 19 (+1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 177 (–4 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.860. I tamponi diagnostici finora processati sono 8.251.665 (+53.781 rispetto a ieri), di cui 2.358.603 risultati negativi.

I DECESSI RIMANGONO 11.811

Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale rimane di 11.811 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.582 Alessandria, 723 Asti, 436 Biella, 1.467 Cuneo, 950 Novara, 5.642 Torino, 533 Vercelli, 377 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 101 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

372.654 GUARITI

I pazienti guariti diventano complessivamente 372.654 (+201 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 30.072 Alessandria, 17.694 Asti, 11.719 Biella, 53.884 Cuneo, 29.006 Novara, 199.109 Torino, 13.771 Vercelli, 13.342 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.510 extraregione e 2.547 in fase di definizione.