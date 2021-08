Covid in Piemonte: 236 casi, un decesso ma ricoveri nuovamente in calo

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 236 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 32 dopo test antigenico), pari all’1% di 23.505 tamponi eseguiti, di cui 18.684 antigenici. Dei 236 nuovi casi, gli asintomatici sono 121 (51,3%).

I casi sono così ripartiti: 38 screening, 156 contatti di caso, 42 con indagine in corso, 6 RSA/Strutture Socio-Assistenziali.

Il totale dei casi positivi diventa quindi 371.085 così suddivisi su base provinciale: 30.182 Alessandria, 17.609 Asti, 11.633 Biella, 53.525 Cuneo, 28.832 Novara, 198.155 Torino, 13.882 Vercelli, 13.193 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.523 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.551 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 4 (-1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 81 (–9 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 2.881. I tamponi diagnostici finora processati sono 6.014.840 (+ 23.505 rispetto a ieri), di cui 1.911.718 risultati negativi.

I DECESSI DIVENTANO 11.701

Un decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui nessuno verificatisi oggi(si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale diventa quindi 11.701 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.566 Alessandria, 713 Asti, 433 Biella, 1.454 Cuneo, 944 Novara, 5.592 Torino, 525 Vercelli, 374 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

356.418 GUARITI

I pazienti guariti sono complessivamente 356.418(+138 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 28.171 Alessandria, 16.838 Asti, 11.098 Biella, 51.652 Cuneo, 27.529 Novara, 191.346 Torino, 13.244 Vercelli, 12.690 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.443 extraregione e 2.407 in fase di definizione.