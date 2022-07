Covid, in Piemonte 2.166 nuovi casi e 4 morti: cala il tasso di positività

In netta diminuzione i nuovi casi Covid in Piemonte rispetto alle precedenti rilevazioni. I dati di oggi parlano di 2.166 positivi a fronte di 20.837 tamponi, con un tasso di positivà del 10,4%: il giorno prima era al 18,2%. Quattro le vittime. Ecco tutti i dati:

Positivi: 2166 (di cui 2088 a test antigenico)

Positivi/tamponi: 10,4%

Tamponi: 20837 (di cui 20144 test antigenici)

Ricoveri ordinari: 364 (+9 rispetto a ieri)

Ricoveri Terapia Intensiva: 12 (+2 rispetto a ieri)

Decessi: 4

Questa invece la situazione relativa alle vaccinazioni:

833 oggi (a 21 la prima dose, a 16 la seconda, a 366 la terza, a 430 la quarta).

Dall’inizio della campagna inoculate 10.145.960 dosi, di cui 3.344.835 come seconde, 2.915.130 come terze, 272.745 come quarte. Le dosi di Novavax somministrate sono 3.710.