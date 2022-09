Covid in Piemonte, 1.844 nuovi casi e due decessi

Sono 1.844 i nuovi casi accertati di Covid in Piemonte nelle ultime 24 ore, a fronte di 13.436 tamponi eseguiti. Due i decessi. Stabili i ricoveri in terapia intensiva, in sensibile diminuzione quelli nei reparti ordinari. Questi tutti i dati di oggi, martedì 13 settembre 2022:

Situazione epidemiologica

Positivi: 1.844 (di cui 1816 a test antigenico)

Positivi/tamponi: 13,7%

Tamponi: 13.436 (di cui 12.717 test antigenici)

Ricoveri Ordinari: 221 (-17 rispetto a ieri); 3,3%

Ricoveri Terapia Intensiva: 6 (+0 rispetto a ieri); 1,0%

Decessi: 2