1.612 nuovi casi e 10 morti nelle ultime 24 ore in Italia. Sono i dati forniti dalla Regione in merito alla diffusione del Covid in Piemonte.

Situazione epidemiologica:

Positivi: 1.612 (di cui 1485 a test antigenico)

Positivi/tamponi: 11,3%

Tamponi: 14.255 (di cui 12.858 test antigenici)

Ricoveri ordinari: 612 (-15 rispetto a ieri)

Ricoveri Terapia Intensiva: 17 (-1 rispetto a ieri)

Decessi: 10