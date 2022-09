Covid in Piemonte: 1.601 nuovi casi e un decesso

Covid in Piemonte, la situazione epidemiologica:

Positivi: 1.601 (di cui 1.553 a test antigenico)

Positivi/tamponi: 13%

Tamponi: 12.317 (di cui 11.815 test antigenici)

Ricoveri Ordinari: 241 (-1 rispetto a ieri)

Ricoveri Terapia Intensiva: 7 (invariati rispetto a ieri)

Decessi: 1

Vaccinazioni

1.445 oggi (a 25 la prima dose, a 30 la seconda, a 169 la terza, a 1.221 la quarta).

Dall’inizio della campagna inoculate 10.330.332 dosi, di cui 3.341.813 come seconde, 2.945.987 come terze, 437.163 come quarte. Le dosi somministrate di vaccino bivalente sono 9.208, quelle di Novavax 3.778