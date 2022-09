Covid in Piemonte, 1.050 nuovi casi e un decesso

Sono 1.050 i nuovi casi di Covid in Piemonte nelle ultime 24 ore, a fronte di 8.986 tamponi. Il tasso di positività è all’11,7%. Un decesso accertato. Questi tutti i dati di oggi, giovedì 1 settembre 2022:

Situazione epidemiologica

Positivi: 1.050 (di cui 1.029 a test antigenico)

Positivi/tamponi: 11,7%

Tamponi: 8.986 (di cui 8.522 test antigenici)

Ricoveri Ordinari: 277 (-1 rispetto a ieri); 4,1%

Ricoveri Terapia Intensiva: 7 (+1 rispetto a ieri); 1,1%

Decessi: 1

Vaccinazioni

1.899 oggi (a 31 la prima dose, a 31 la seconda, a 269 la terza, a 1.568 la quarta).

Dall’inizio della campagna inoculate 10.306.416 dosi, di cui 3.341.298 come seconde, 2.942.791 come terze, 417.494 come quarte. Le dosi di Novavax somministrate sono 3.776.