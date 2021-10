Covid, il Valentino va in stand-by come hub vaccinale: resterà pronto in configurazione ospedaliera

L’hub del Valentino di Torino viene messo in stand-by come centro vaccinale e resterà pronto in configurazione ospedaliera (qualora dovesse essere necessario). Queste e altre le decisioni assunte questo pomeriggio durante la riunione settimanale dell’Unità di Crisi con il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessore alla Sanità Luigi Icardi.

RICHIAMO PER JOHNSON&JOHNSON

Coloro che rientrano in una delle categorie autorizzate ad oggi per la dose “booster” di vaccino anti-Covid, la cosiddetta “terza dose”, e hanno ricevuto il monodose Johnson&Johnson da almeno 6 mesi riceveranno il richiamo con Pfizer. Si tratta in particolare degli over60. Per le altre fasce d’età vaccinate con J&J si attendono invece al momento le indicazioni da parte dell’autorità sanitaria nazionale.

DA OGGI PRENOTAZIONI PER LE TERZE DOSI DELLA FASCIA 60-79 ANNI

Per ottimizzare i tempi ed evitare le code, da oggi tutti i cittadini di età compresa tra i 60 e i 79 anni che hanno già completato il percorso vaccinale da almeno 6 mesi (ad eccezione dei soggetti affetti da patologie gravi) hanno la possibilità di prenotare un appuntamento per la dose addizionale, la cosiddetta “terza dose”, attraverso il portale “ilpiemontetivaccina.it”. Resta sempre valida, fino al 31 ottobre, anche la possibilità di accesso diretto agli hub vaccinali.

PROROGATO AL 30 NOVEMBRE L’ACCESSO DIRETTO PER LE PRIME DOSI

Per continuare a incentivare e rendere il più possibile agevoli le nuove adesioni alla vaccinazione, la Regione Piemonte ha deciso di prorogare per un altro mese gli accessi diretti per le prime dosi fino a fine novembre (scadevano il 31 ottobre).

OGGI OLTRE 16MILA DOSI SOMMINISTRATE

Sono 16.286 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 5.212 è stata somministrata la seconda dose, a 8.827 la terza dose. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.415.430 dosi, di cui 2.918.052 come seconde e 178.316 come terze, corrispondenti all’89,4% di 7.172.750 finora disponibili in Piemonte.