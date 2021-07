Covid, il monito di Draghi: “La variante Delta è una minaccia, l’appello a non vaccinarsi è un appello a morire”

Al termine del Consiglio dei ministri, che ha previsto l’estensione del “green pass“, il premier Mario Draghi, insieme ai ministri Roberto Speranza e Marta Cartabia, ha illustrato, in conferenza stampa, le nuove misure anti-Covid, tra cui l’estensione dello stato di emergenza e l’utilizzo del “lascia passare verde” per entrare nei locali pubblici.

GREEN PASS PER LOCALI CHIUSO MA DISCOTECHE CHIUSE

In particolare, il green pass servirà per sedersi ai tavoli e solo nei bar e ristoranti al chiuso. E a partire da venerdì 6 agosto. Il certificato verde non sarà invece necessario per consumare al bancone, anche se al chiuso. Servirà invece per palestre, piscine, centri termali, teatri, musei e stadi. Niente da fare, invece, per le discoteche. Resteranno chiuse anche questa estata e pure per chi è in possesso del pass verde.

“LASCIAPASSARE VERDE” ANCHE PER CONCORSI PUBBLICI

In particolare, oltre che per palestre, piscine, centri termali, teatri, musei e stadi, così come prevede il decreto approvato dal Consiglio dei ministri, il “green pass” servirà anche per spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive; altri istituti e luoghi della cultura e mostre; centri natatori, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; sagre e fiere, convegni e congressi; parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; concorsi pubblici.

VARIANTE DELTA E’ MINACCIA

“L’economia va bene, si sta riprendendo – ha esordito il presidente del Consiglio – e l’Italia cresce a un ritmo anche superiore a quello di altri Paesi europei”. Tuttavia, ha aggiunto: “la variante Delta è una minaccia, e si espande molto rapidamente. Serve agire. Il green pass è una condizione”. Da qui l’appello a “tutti gli italiani a sottoporsi al vaccino”.

APPELLO A NON VACCINARSI E’ APPELLO A MORIRE

Anche perché, è stato il monito di Draghi: “l’appello a non vaccinarsi è un appello a morire: non ti vaccini, ti ammali e muori; oppure a far morire: non ti vaccini, contagi e fai morire”. “E’ anche un appello a richiudere tutto” ha proseguito il presidente del Consiglio replicando, in tal modo, a chi gli chiedeva di commentare la parole di Matteo Salvini. “La campagna vaccinale permette all’economia di crescere, per questo invito gli italiani a vaccinarsi, a farlo subito, per proteggere se stessi e le loro famiglie” ha ribadito il presidente del Consiglio.

PENSARE A SCUOLE, TRASPORTI E LAVORO

“A noi è parso che il decreto di oggi fosse già molto complicato per abbracciare tutti i problemi relativi al Covid” ha quindi proseguito l’ex “numero uno” della Bce. “Sono rimaste fuori tre aree: scuola, trasporti e lavoro“. Ma “verranno affrontati molto rapidamente dalla settimana prossima, forse l’altra”. Tuttavia “chiaramente richiedono altre misure, provvedimenti specifici particolarmente complessi” ha proseguito.

SCUOLA IN PRESENZA? TUTTO QUEL CHE E’ NECESSARIO SARA’ FATTO

E per quanto concerne, in particolare, il settore della scuola, “l’obiettivo è tutti in classe in presenza all‘inizio dell’anno scolastico. Tutto quello che è necessario è fatto e sarà fatto. Per il resto aspettiamo di discutere una serie di norme sulla scuola e i trasporti pubblici e ci rivediamo con il ministro Bianchi e il ministro Giovannini” ha ribadito Draghi.

GREEN PASS A LAVORATORI? NE PARLEREMO CON I SINDACATI

Sul versante delll’obbligo vaccinale per i lavoratori proposto da Confindustria “ci stiamo pensando, è una questione complessa e da discutere anche con i sindacati” ha spiegato l’inquilino di Palazzo Chigi.

MA GREEN PASS DA’ SERENITA’

“L’estate è già serena e vogliamo che rimanga tale. Il green pass è una misura con i quali i cittadini possono continuare a svolgere attività con la garanzia di ritrovarsi tra persone che non sono contagiose. E’ una misura che dà serenità, non che toglie serenità” ha detto ancora il premier parlando in conferenza.

LASCIAPASSARE NON E’ ARBITRIO

E sempre a proposito del green pass, per il presidente del Consiglio, il lasciapassare verde “non è un arbitrio”, bensì “una condizione per tenere aperte le attività economiche”. “Con i vecchi parametri – ha sottolineato – molte regioni passerebbero di nuovo in zona gialla, invece così restano in zona bianca”.

GREEN PASS CON SPUTNIK? EMA NON HA APPROVATO

Per quanto concerne i requisiti per ottenere il “passi”, magari vaccinandosi con il siero russo Sputnik, Draghi è stato lapidario: “Ema finora non l’ha approvato. Il green pass è un documento europeo e il vincolo che abbiamo è quello di utilizzare i vaccini approvati da Ema. In questo momento non possiamo considerare il vaccino russo perché non è approvato da Ema” gli ha dato man forte il ministro della Salute Roberto Speranza.

VACCINI: INOCULATE 105 DOSI OGNI 100 ABITANTI

“Ad oggi – ha poi reso noto il premier – abbiamo inoculato 105 dosi ogni 100 abitanti, come la Germania, più di Usa e Francia”. “I provvedimenti che abbiamo preso oggi – ha quindi proseguito – sono importanti, introducono l’uso della certificazione verde su una base piuttosto estensiva. Il merito del miglioramento della situazione finora e’ stato della campagna vaccinale. Prendere coscienza dei miglioramenti che ha avuto la campagna vaccinale e la velocità con cui sta andando serve a rassicurare e tranquillizzare”.

OBIETTIVO FIGLIUOLO SUPERATO

“Circa 2/3 degli italiani sopra i 12 anni ha avuto almeno una dose, oltre la metà ha completato il ciclo. L’obiettivo di Figliuolo di almeno 60milioni di dosi entro il 20 luglio è superato” ha quindi rivelato Draghi, spiegando che “oltre la metà degli italiani ha completato il ciclo vaccinale” e che, pertanto: “la pressione sugli ospedali è fortemente diminuita”.

ACCORDO PER RISARCIRE LE DISCOTECHE

Per quanto concerne il comparto delle discoteche, tra i più colpiti della pandemia: “ne abbiamo discusso in Consiglio dei ministri e c’è accordo pieno a risarcire le discoteche” ha rivelato il premier in conferenza stampa.

SPERANZA: TASSO OSPEDALIZZAZIONE “DRIVE” PER CAMBIO COLORE

Con Draghi, come detto, in conferenza stampa, è intervenuto anche il ministro della Salute Roberto Speranza. “Abbiamo deciso in accordo con le regioni che il tasso di ospedalizzazione sia il ‘driver‘ per il cambio dei colori nelle regioni” ha sottolineato l’esponente del governo. “Abbiamo anche prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021” ha aggiunto.

SOLO 15% PROF NON VACCINATO

“Per tutto il governo la scuola è una priorità assoluta e faremo ogni sforzo per consentire una riapertura in piena sicurezza è in presenza” ha poi aggiunto il ministro Speranza. Tuttavia “non vorrei che passi un messaggio che negli insegnanti c’è sfiducia perché l’85% si è vaccinato c’è un 15% da recuperare e credo che dobbiamo valutare tutti gli strumenti potenziali per recuperare questo 15%” ha rimarcato.