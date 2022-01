Covid, il Cdm vota unanime il nuovo decreto legge: stretta vaccino per gli over 50

Dopo una riunione durata due ore, il Cosiglio dei Ministri ha approvato all’unanimità il nuovo decreto anti-Covid che introduce l’obbligo di vaccino per gli over 50. Sembrerebbe che il voto favorevole al decreto sia giunto con unanimità. Per poter lavorare gli over 50 dovrebbero avere il Super Green pass a partire dal 15 febbraio, mentre per chi ha più di 50 anni e non lavora scatterà l’obbligo di vaccino, fino al 15 giugno. Per chi non rispetta le regole, la sanzione è va da 600 a 1.500 euro.