Covid, falsi certificati dal medico No Vax: indagati 30 pazienti

Si allarga l’inchiesta sui no vax che avrebbero simulato malattie o inventato malesseri inesistenti, pur di non vaccinarsi, rivolgendosi al noto medico di Borgaro Giuseppe Delicati per ottenere un certificato di esonero dal vaccino contro il Covid.

Dopo numerose perquisizioni dei Nas e alcune settimane di indagini il pm Gianfranco Colace sta indagando anche sui “pazienti” del medico, il primo a essere stato iscritto nel registro degli indagati. E sarebbero già una trentina coloro che sarebbero indagati dalla procura per essersi rivolti, non in buona fede, al dottore noto per firmare con “facilità” gli esoneri.

