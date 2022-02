Covid e movida, chiusi altri due locali a Torino

Nella notte fra sabato e domenica hanno avuto luogo i servizi straordinari interforze disposti con ordinanza del Questore nelle zone del centro cittadino maggiormente interessate dalla movida. Circa 30 operatori della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e della Polizia Municipale hanno effettuato controlli presso numerosi esercizi pubblici di piazza Vittorio, via Matteo Pescatore, piazza Emanuele Filiberto allo scopo di prevenire e sanzionare condotte irregolari di esercenti ed avventori e verificare l’osservanza delle prescrizioni Covid-19.

Dinanzi a un locale di piazza Emanuele Filiberto è stato accertato un folto assembramento di avventori, non garantendo il necessario distanziamento sociale; diversi clienti non utilizzavano le mascherine; inoltre, veniva verificato che all’ingresso del locale non venivano controllati i Green Pass. Per questi motivi, il titolare del locale è stato sanzionato e gli agenti del commissariato Dora Vanchiglia hanno proceduto alla chiusura per cinque giorni del locale.

Altra chiusura in via Desana, stavolta ad opera della Divisone PAS; i poliziotti hanno controllato un circolo in possesso di segnalazione certificata inizio attività per apertura attività somministrazione. All’interno erano presenti un centinaio di persone; solo uno dei soci non era in possesso della certificazione verde, pertanto è stato sanzionato per la somma di 400 euro mentre il presidente del circolo, in considerazione dell’omesso controllo e poichè non indossava la prescritta mascherina, ha avuto una sanzione da 800 euro. I poliziotti hanno anche riscontrato la mancanza del registro soci per finalità sanitarie, obbligatorio per gli ultimi 14 giorni, e che nel locale si stava svolgendo una vera e propria festa danzante. Il circolo è stato pertanto chiuso per cinque giorni.